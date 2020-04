Nel 2019 Banco Bpm ha destinato circa 3,7 milioni di euro a progetti di rilevanza sociale, di cui circa il 60% a iniziative fortemente legate al benessere sociale della comunità in ambito educativo, solidale e sanitario.



L’attuale situazione causata dal Covid-19 ha portato a rivedere in parte le linee di azione della banca, al fine di dare assoluta priorità alle richieste immediate che giungono dal Paese nel contrastare l’emergenza sanitaria, sociale ed economica.



A tale scopo, il Banco BPM ha posto in atto una serie di importanti iniziative donando oltre 3,5 milioni di euro (di cui oltreunmilione derivante dalla rinuncia da parte del cda, del collegio sindacale e del top management di parte dei propri emolumenti) a favore delle comunità sui territori.



E’ stato offerto ad esempioun importante contributo (oltre 800.000 euro) al progetto di ricerca dell’Università di Milano per la creazione della prima “Banca Biologica” presso l’Ospedale Sacco,una eccellenza milanese nello studio e nella cura dei virus, e altri contributi a favore di strutture sanitarie e assistenziali su altri territori. © RIPRODUZIONE RISERVATA