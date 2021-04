27 Aprile 2021

di Andrea Pertini

(Lettura 2 minuti)







Era inevitabile. L’emergenza sanitaria ha riacceso le attenzioni su tutte le forme di protezione sanitaria integrativa per tutti i cittadini che sono riusciti a permetterselo. La prima chiave distributiva è quella aziendale, per i lavoratori, e per i loro familiari. Diamo conto in questa pagina di alcune iniziative avviate dalle principali compagnie assicurative. Polizze specifiche per prestazioni integrative e molti prodotti finalizzati ad assicurare una diaria per chi abbia avuto e avrà limitazioni di lavoro per causa della pandemia. Ma il canale distributivo di queste forme integrative di protezione non è solo l’azienda. Come dimostra l’iniziativa Carrefour Salute nata dalla sinergia tra Carrefour Italia e Generali Welion: è la piattaforma online che rende disponibili ai consumatori servizi di salute e cura alla persona attraverso la Gdo, ovvero la grande distribuzione organizzata. Tramite la WelionAPP, i consumatori dell’insegna possono ora ricevere tele o videoconsulti medici da remoto 24 ore su 24, sette giorni sette. Il servizio fornisce l’accesso a indicazioni terapeutiche, prescrizioni farmaceutiche, risposte a domande e dubbi sul Covid-19 e sulle conseguenze; ma anche informazioni su strutture sanitarie e centri medici specializzati nel caso fosse opportuno un approfondimento diagnostico. È inoltre previsto l’accesso al network sanitario di Welion a tariffe agevolate tramite la Welion Card, un voucher personale digitale che consente di accedere a visite mediche in oltre 1.700 strutture sanitarie con sconti fino al 50%. Il servizio è attivabile attraverso due diversi pacchetti, della validità di un anno, pensati per rispondere alle più diverse necessità.