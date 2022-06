Convegno ANAPIA: formazione permanente e trasformazione digitale nella PA

Dal convegno ANAPIA, una riflessione congiunta sulle potenzialità della digitalizzazione per un cambiamento nell’approccio formativo nella PA

Si è svolto martedì 14 giugno 2022, il convegno La digital transformation a supporto della formazione professionale. Processi e strumenti proposti dalla PA e da enti privati promosso da Anapia Nazionale con il patrocinio dell’UCI (Unione Coltivatori Italiani). Anapia Nazionale – Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria e Agricoltura – è una associazione creata dall’UCI per erogare formazione dalle scuole ai centri di formazione permanente.

Un’occasione per orientare le scelte di chi si occupa di formazione e di formazione professionale nel percorso di trasformazione digitale. Dopo i saluti del presidente di Anapia Mario Serpillo, è toccato a Sergio Talamo, Direttore Comunicazione Istituzionale e relazioni con le PP.AA. al Formez, sviluppare un denso intervento su “Il digitale per la formazione. Dalle norme alle professioni al cittadino”. Molte suggestioni sulla rivoluzione digitale e sull’impatto che ha anche nel rapporto tra cittadini e PA. Stefano Trombetta, Managing Director Talent & Organization Lead di Accenture Italia, ha ribadito la pervasività delle nuove tecnologie digitali per consentire una evoluzione dei percorsi di formazione. Gianluca Cecchet, Presidente Regionale del CENFOP (Coordinamento Enti Nazionali per la Formazione e l’Orientamento Professionale), ha ricordato che gli orizzonti di novità proposti dalla trasformazione digitale convivono con un MedioEvo burocratico che appesantisce la vita degli enti di formazione. Luigi Scognamiglio, professore a contratto sul corso “Gestione qualità e certificazione” all’Università Federico II di Napoli, ha insistito sulla necessità di un non scontato cambiamento fisico, mentale e culturale imposto dalle tecnologie digitali nell’attività accademica e nella nuova relazione tra studenti e docenti. Andrea Longo, di Industry srl, ha illustrato gli esiti di una survey lanciata presso gli operatori della formazione del “sistema Anapia”. È emersa una consapevolezza crescente delle novità introdotte dalla “digital trasformation”, ma una perdurante necessità di approfondimento. Proprio questa necessità di insistere sul tema, anche per illustrarne le novità operative, è stata l’argomentazione affrontata da Domenico Nobile, direttore generale di Anapia nazionale, che ha annunciato per autunno due nuove sessioni di approfondimento sul tema, proprio a partire dai contenuti lanciati nel corso del convegno del 14 giugno.

Il moderatore, Marco Barbieri, direttore di WeWelfare, ha dato appuntamento a questi due nuovi convegni/webinar che avranno al centro l’evoluzione della fomazione nella trasformazione del mercato del lavoro.

L'articolo Convegno ANAPIA: formazione permanente e trasformazione digitale nella PA proviene da WeWelfare.