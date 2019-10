Manovra, Bonetti: congedo per papà di 10 giorni e assegno unico per i figli

Si lavora alla legge di bilancio. E ai suoi collegati. «Un assegno unico come contributo economico alle famiglie per ciascun figlio dalla nascita all'età adulta, ridurre o rendere gratuita la retta per gli asili nido, sostegno ai territori per aumentare gli asili perché in alcune regioni sono al di sotto dell'8% di copertura, aumento del congedo di paternità portandolo ad almeno 10 giorni e bonus nascita». Sono queste alcune delle misure a cui il ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, sta lavorando per inserirle nel collegato alla prossima manovra.

