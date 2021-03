Con Healty Virtuoso, anche Milkman premia chi sceglie il benessere

Milkman – la Startup partecipata da Poste Italiane – sceglie la piattaforma Healty Virtuoso per premiare i dipendenti che si impegnano a mantenere uno stile di vita salutare

Milkman – la Startup partecipata da Poste Italiane – ha implementato un’innovativa strategia che ricompensa i propri dipendenti che si impegnano a vivere uno stile di vita salutare. Per farlo, ha scelto Healthy Virtuoso, una piattaforma che permette ai dipendenti di sfidarsi e guadagnare punti in base ai passi percorsi, all’attività fisica svolta, alla durata del sonno e ad altre attività praticate come yoga e meditazione. Grazie a questa iniziativa, Milkman ricompensa i dipendenti con importanti benefici e premi, come dei voucher Amazon e tantissimi altri premi.

Lo smartworking ha determinato nell’ultimo anno un crollo del 70% nelle abitudini di movimento dei lavoratori, che nel tragitto verso l’ufficio riuscivano a mantenere uno stile di vita più attivo grazie alla corsa per prendere la metro, alle scale per raggiungere l’ufficio ed i passi percorsi durante la pausa caffè. All’iniziativa di Milkman ha aderito oltre il 60% dei dipendenti con risultati sorprendenti. Infatti, come si evince dal grafico, grazie a meccanismi di gamification e premialità basati sulla psicologia comportamentale, le persone sono passate nel giro di pochi mesi da una media di 3.500 passi al giorno, a quasi 8.000 passi medi per persona (circa il 100% in più!).

La possibilità di sfidare i propri colleghi, il desiderio di raggiungere i primi posti in classifica e l’ambizione di vincere i premi in palio, sono stati i principali driver di successo dell’iniziativa. «Gli stili di vita sedentari rappresentano un trend sempre più crescita e fortemente dannoso per la salute delle persone. Un comportamento provocato prevalentemente dalla mancanza di motivazione. È così che con il supporto di un team di psicologi clinici e con la consulenza di alcuni esperti HR abbiamo deciso di prevenire questo male partendo proprio dall’ufficio, uno degli ambienti dove le persone passano in media un terzo della propria vita» dichiara Andrea Severino, fondatore dell’app.

Data la crescente esigenza delle aziende di riuscire a mantenere motivati, coinvolti ed in salute i propri dipendenti anche durante lo smart working forzato, Healthy Virtuoso ha quindi implementato un innovativo programma denominato Corporate Health Challenge, attraverso cui, con l’aiuto di una serie di partner qualificati, offre meccanismi di coinvolgimento dei propri dipendenti ed aiuta le aziende a mantenere più sani e coesi i propri collaboratori, permettendogli anche di accedere ad importanti servizi come: conferenze tematiche mensili, check up digitali su stress, sonno, e alimentazione, consulti con gli specialisti, contenuti dedicati al benessere ed una piattaforma di allenamento digitale con oltre 1700 video registrati e 50 live a settimana.

Milkman si aggiunge all’adesione dimostrata già da numerose aziende come Mediobanca, KPMG, Intesa Sanpaolo, Unifarm, Merck MSD e Telepass, che dall’inizio della Pandemia hanno deciso di puntare con successo su Healthy Virtuoso.

Healthy Virtuoso è anche sostenibile perché si prende cura del pianeta stabilendo che dal mese di marzo 2021, pianterà 1 albero per ogni dipendente delle aziende clienti che decideranno di prendere parte al programma e divertirsi in ambiziose sfide con i propri colleghi assorbendo quindi fino a 30kg di CO2 ogni anno per partecipante.

