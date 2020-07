Ci.Effe Consulting. Lavoro in vacanza nel rispetto del wellbeing

Ci.Effe consulting, realtà leader nel campo della consulenza e formazione per aziende, presenta l’alternativa al lavoro in vacanza chiamata Workation

Continuando a riflettere sui piani di smart working attivati in questi mesi e sulla loro effettiva funzionalità se inserita in un orizzonte di rispetto del benessere dei lavoratori, arriviamo a parlare delle prossime vacanze degli italiani, e soprattutto delle vacanze durante le quali si lavorerà a distanza, al mare o in montagna. Ci.Effe consulting, realtà leader nel campo della consulenza e formazione per aziende, ha cercato di interpretare il cambiamento imposto dalla pandemia, che ha generato nuove grammatiche le quali però, se non impostate con criterio, possono influire negativamente su obiettivi e risultati aziendali, nonché sulla sfera psicologica della persona.

“Il senso di giornata piena non si ha lavorando in quantità ma in qualità e le agende si possono organizzare cercando il giusto equilibrio tra tempo personale e tempo lavorativo”, spiega Maria Lulia Carnesi, responsabile formazione della Cieffe Consulting: “L’aspetto emotivo è importante e il lockdown ha avuto conseguenze assai forti. Nutriamo tutti un’aspettativa molto alta per queste vacanze e il desiderio è quello di recuperare il proprio benessere. Dobbiamo fare appello alla pienezza della mente, alla capacità di stare nel presente e di vivere ogni minuto della nostra vacanza”.

Anche l’hotellerie si sta attrezzando rispetto alla prospettiva workation (work+vacation) e le strutture alberghiere divengono fluide e si trasformano in uffici temporanei, proponendo soluzioni agili e pacchetti per chi non potrà lasciare il portatile a casa. Offerte pensate per coloro che hanno necessità di continuare la propria attività ma non vogliono rinunciare al relax, grazie a spazi business riservati e con connessione internet, food delivery e servizi stampa, tutti potranno godere delle più utili agevolazioni. “Ma non basta cambiare location, dovremo mettere in valigia almeno tre cose fondamentali”, precisa ancora la Carnesi: “Il senso di responsabilità e fiducia verso il futuro; la cura di sé; idee e obiettivi da mettere in gioco a settembre, affinché non diventi il mese dell’incertezza e della paura”.

