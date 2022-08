Bonus 200 euro: a luglio lo hanno ricevuto 13,2 milioni di pensionati e 800mila con Reddito

Prosegue la campagna di pagamento del Bonus 200 euro da parte dell'Inps. Come stabilito dalla circolare 73/2022, a luglio l'indennità è stata liquidata ai beneficiari di Reddito di Cittadinanza, ai titolari di trattamenti pensionistici, di accompagnamento alla pensione, ai titolari di assegno per invalidità e di Assegno Sociale. Lo fa sapere l'Inps, precisando che al primo luglio 13 milioni e 137 mila pensionati hanno così ricevuto l'accredito della somma. Per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza, il bonus è stato pagato a circa 800mila nuclei percettori (la norma prevede che sia erogato al nucleo, non ai singoli componenti).

La situazione di agosto

Ai primi giorni di agosto, su 445.875 istanze presentate ne sono state accetta dall'Inps ben 427.634. Per i lavoratori domestici il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato al 30.09.2022. Gli appartenenti alle altre categorie chiamate a presentare domanda possono invece richiedere l'indennità entro il 31.10.2022.

L'Inps ricorda che il decreto "Aiuti bis" ha previsto l'estensione del bonus 200 euro a lavoratori non coperti dal precedente decreto, come cassaintegrati e lavoratrici rientrate dalla maternità, sportivi, dottorandi, assegnisti di ricerca e pensionati dal 1 luglio 2022. Oltre al finanziamento di ulteriori 100 milioni di euro per l'erogazione del bonus 200 euro ai professionisti.

