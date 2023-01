Lunedì 16 Gennaio 2023, 13:54

C'è tempo fino al 31 gennaio per chiedere il bonus 150 euro. Come si fa? Bisogna collegarsi con il sito dell'Inps e cercare la procedura per la richiesta del bonus, cioè dell’indennità una tantum prevista dall’articolo 19 del decreto Aiuti ter (decreto-legge 144/2022). Possono presentare la domanda i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi con borsa di studio, i lavoratori stagionali, gli intermittenti e i lavoratori dello spettacolo, in possesso dei requisiti indicati nella circolare INPS 16 novembre 2022, n. 127.

Per beneficiare del bonus i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021.

Per quanto riguarda stagionali e intermittenti, la domanda va presentata se non abbiano già percepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.

Bonus 150 euro, come presentare la domanda?

È possibile trasmettere la domanda tramite il servizio online Indennità una tantum 150 euro – Domanda, accessibile anche tramite il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. Una volta autenticati con le proprie credenziali, sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.

In alternativa al servizio online, l’indennità può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Requisiti per ottenere il bonus da 150 euro

Per ricevere il bonus bisogna rispettare alcuni requisiti:

essere residenti in Italia alla data del 1° novembre 2022

un reddito personale non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro”.

Per l’individuazione del reddito del 2021 da utilizzare per l’erogazione in via provvisoria dell’indennità in esame, sono presi in considerazione i seguenti redditi:

redditi da Certificazioni Uniche 2022 emesse dall’Istituto;

redditi da flussi UniEmens;

redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all’iscrizione in Gestione separata;

redditi dichiarati dai pensionati per l’anno 2021 noti all’Istituto ai fini delle verifiche del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento;

per gli assegni straordinari del credito, credito cooperativo e Poste italiane soggetti a tassazione separata (aventi categoria: 027, 028, 127, 128), è stato considerato l’importo lordo da assoggettare a tassazione separata derivante dai trattamenti stessi.