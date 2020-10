Aon e ALD Automotive: il mercato mobility risponde ai bisogni di welfare

Aon, il più grande gruppo nella consulenza dei rischi e nel brokeraggio assicurativo a livello internazionale, investe nel welfare e nell’innovazione rivoluzionando il proprio business sul fronte “Mobility”

Aon, primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, annuncia la partnership con ALD Automotive Italia, azienda leader nel noleggio a lungo termine e nella ricerca di soluzioni di mobilità innovativa, per consolidare la sua presenza nel settore della mobilità, da tempo contraddistinto da una notevole mutazione, che la pandemia ha sicuramente contribuito ad accelerare. Aon si presenta così sul mercato con Flee, brand di proprietà del Gruppo, e prodotto welfare offrendo ai dipendenti delle aziende clienti una nuova idea di mobilità come flexible benefit, una soluzione semplice, efficiente, economica e al passo con i tempi.

Per le aziende Flee è un nuovo modello per offrire ai propri dipendenti soluzioni ritagliate sulle necessità del lavoratore. Non più una formula di mobilità flat – che tralascerebbe una fascia di dipendenti e non è realmente proporzionata a necessità e consumi – ma un modello di mobilità flessibile, intelligente e duttile. il nuovo modo per viaggiare con la propria auto e usufruire dei vantaggi del welfare aziendale anche sul consumo dei chilometri. Un know-how, quello di ALD, costruito nel tempo attraverso la volontà e la capacità di guardare al futuro, di sperimentare prodotti e soluzioni all’avanguardia, di ascoltare o anticipare le esigenze del cliente e fornire servizi a forte contenuto di innovazione.

Flee è un servizio che unisce i tratti fondamentali del mercato Mobility dando una risposta ai bisogni di welfare e sostenibilità: conversione allo smart working con minori consumi, ritorno al veicolo di proprietà come unico mezzo sicuro, ricambio del parco auto verso l’ibrido e l’elettrico, nuovi modelli di cost sharing, digitalizzazione, Internet of Things (IoT), evoluzione delle smart cities.

“Ci siamo ritagliati un ruolo da “orchestratori” per mettere a punto un nuovo servizio di mobilità. Siamo partiti da un prodotto assicurativo innovativo ad alto valore aggiunto e, collaborando con Partner Leader di Settore, abbiamo creato un’offerta che va oltre l’assicurazione, fornendo al cliente finale un servizio di mobilità integrato”, commenta Gabriele Ratti – Direttore di Aon Mobility Solutions, la nuova Business Unit di Aon dedicata al mondo Mobility.

“Quella tra ALD e Aon è una partnership all’insegna dell’innovazione” dichiara ALD Automotive Italia. “Oggi clienti privati, liberi professionisti e aziende per fare fronte all’incertezza e alla difficoltà di pianificazione cercano libertà e flessibilità. Flee è una risposta importante a queste esigenze, un’offerta ‘tailor made’, una nuova frontiera del pay per use che ha come unico obiettivo quello di fornire un servizio sempre più moderno ed evoluto al cliente. Siamo convinti che in questa fase il noleggio a lungo termine possa confermare la propria centralità e rappresentare la soluzione ideale per avere flessibilità, sicurezza, controllo dei costi, vantaggi fiscali e mobilità senza pensieri”.

Il punto di partenza è un noleggio a lungo termine a consumo, smart e sicuro. A consumo (pay per use), perché permette di risparmiare pagando il pacchetto assicurativo solo per quanto l’auto viene effettivamente usata. Smart, perché è flessibile e ha un DNA green, offrendo la possibilità di scegliere anche auto ibride ed elettriche. Sicuro perché garantisce la massima protezione e assistenza h24 in caso di bisogno. L’obiettivo è proporre un range di soluzioni di mobility as a service (MaaS) che vada incontro ai nuovi comportamenti dei consumatori: un ecosistema di nuove forme di mobilità.

Inoltre, per garantire il massimo servizio al consumatore finale, Flee si avvale delle tecnologie più moderne. Telematica a bordo per intervenire immediatamente in caso di guasti, incidenti o furti, sito web e mobile app per avere tutto a portata di click, dashboard comportamentali per aiutare il driver a guidare in ottica green e safe e tante altre novità presto in arrivo. Il tutto accompagnato da un team di professionisti di grande esperienza nel settore automotive che ogni giorno rispondono ai nostri clienti seguendoli nel percorso d’acquisto e in tutto il viaggio con la nuova auto Flee.

