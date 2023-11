Ha dichiarato bancarotta WeWork, il colosso degli uffici per il coworking. Da anni in gravi difficoltà finanziarie, la società ha annunciato di aver dichiarato fallimento nel tentativo di negoziare la riduzione del proprio debito. Tra le cause, perdite finanziarie, fabbisogno di liquidità e calo del numero degli inquilini.

Spazi organizzati per il co-working: un’alternativa agli uffici tradizionali