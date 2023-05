Stanno per arrivare i nuovi voucher lavoro, i buoni per le prestazioni occasionali la cui soglia di utilizzo è stata innalzata dal decreto Lavoro del governo Meloni da 10mila a 15mila euro annui. La novità vale solo per alcuni settori e la procedura non è ancora attiva, ma l'Inps sta predisponendo l'apposita circolare attuativa, come fatto a gennaio dopo l'ultima legge di Bilancio, che aveva re-introdotto queste forme di pagamento, anche se in forma diversa rispetto al passato.