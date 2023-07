In questa estate rovente chi ha meno di 35 anni può usufruire di diversi sconti per viaggiare. Lo si può fare tramite la Carta giovani nazionale. Se si ha tra i 18 e i 35 anni, con la residenza in Italia, si può scaricare gratuitamente. Lo strumento, nato nel 2022, ha un obiettivo ambizioso: provare a facilitare la vita dei giovani, in un'Italia che quasi sempre non li aiuta, e creare anche alcune occasioni di crescita. In tutto sono coinvolti oltre 120 partner, tra operatori pubblici e privati. Ma come si scarica? Quanti e quali sconti ci possono essere?