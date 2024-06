​Turismo, aumenti fino a 200 euro al mese: in arrivo il rinnovo dei contratti dopo l'ok a commercio e ristorazione

Dopo il rinnovo del contratto del commercio e quello della ristorazione presto altre 2,5 milioni di persone potrebbero veder gli aumenti in busta paga. Si tratta dei contratti con Federalberghi Faita, Fipe Angem Alleanza Cooperative, Fiavet, Federturismo Aica, Confesercenti e Federterme. I sindacati (Filcams, Fisascat e Uiltucs) e le parti datoriali lavorano dietro le quinte per arrivare il prima possibile alla firma, mentre l'esecutivo è alla finestra e spinge a far presto. Questa, infatti, è una stagione fondamentale per il turismo italiano e anche per il Pil: potrebbe rilanciarlo, dopo mesi di crescita molto bassa. Il pressing politico per chiudere la partita nel più breve tempo possibile, insomma, è forte. PiVediamo nel dettaglio di che contratti si tratta e cosa potrebbe cambiare.

