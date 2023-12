Tredicesima, aumenti importi 2023: per chi e di quanto. Simulazione e date pagamenti per categoria

Tredicesima 2023. A parità di stipendio l'assegno in arrivo sarà più alto di quello dello scorso anno. L'incremento delle tredicesime, secondo un'analisi Confcommercio, è dovuto all'aumento degli occupati (+439mila sul 2022 e +420mila sul 2019 nei primi 10 mesi), agli assegni dei nuovi pensionati, al taglio del cuneo rispetto al passato per almeno 3 miliardi di euro correnti e alla fine (provvisoria) dell'inflazione.

Tredicesima: quando arriva, aumenta per chi e di quanto, le differenze tra statali e privati

Confcommercio stima un aumento del volume delle 13esime mensilità di dipendenti e pensionati che raggiungono 50,1 miliardi di euro, dai 47,4 miliardi del 2022 a prezzi correnti. Di questi, al netto del fisco (Ici, Imu, Tasi, Tasse auto e canone Rai) ed extra-costi dell'energia, ne restano disponibili per i consumi 43,6 miliardi, 8,7 miliardi in più rispetto all'anno scorso, segnato dall'alta inflazione e dalla crisi energetica. I consumi medi da tredicesima per famiglia a prezzi costanti sono previsti di 1.882 euro, 284 euro in più rispetto all'anno precedente ma ancora al di sotto dei 1.936 euro del 2019, prima del Covid.