Test di medicina 28 maggio: domande, la procedura d'esame e cosa portare. La guida completa

Torna il test per entrare nelle facoltà universitarie di medicina, ma con diverse novità. Domani è prevista la prima prova, che sarà l'occasione per capire se la nuova modalità risulta più efficace per studenti e professori. Governo e Parlamento sono intervenuti per provare a rendere il test più accessibile, così da aumentare il numero di giovani che si formano per diventare medici, vista la carenza strutturale nel settore. Quello di domani, per la precisione, sarà il nuovo test per l'accesso a Medicina Odontoiatria e Veterinaria, dopo il disastroso esperimento del Tolc Med, al centro di ricorsi e polemiche e quindi archiviato.

Sono 71.508 gli iscritti alle prove, 67.260 per Medicina, 7.862 per Veterinaria. I posti disponibili sono oltre 20 mila. Oltre a questa di maggio, ci sarà una sessione a luglio, con la possibilità, per i candidati, di partecipare ad entrambe. Lo svolgimento dei test sarà in presenza ed il formato della prova sarà cartaceo e composto da sessanta domande, estratte da un'apposita banca dati pubblica di almeno 7.000 quesiti.

Test di Medicina, procedure e simulazioni anonime con 60 domande