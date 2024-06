Tax freedom day, cos'è e quando arriva il "giorno di liberazione fiscale": Italia al quinto posto in Ue per tassazione più alta

Tax freedom day in arrivo. Quello in corso è l'ultimo fine settimana dell'anno in cui gli italiani sono chiamati a lavorare per il Fisco il cui gettito, per il 2024 dovrebbe essere di 909,7 miliardi di euro. Dal 3 giugno, secondo i dati elaborti dalla Cgia di Mestre, scatta il cosiddetto "giorno di liberazione fiscale". Si tratta di un traguardo importante, anche se puramente simbolico. Da lunedì insomma, lavoreremo per soddisfare i nostri bisogni e non più per pagare le tasse, le imposte, i tributi e i contributi sociali previsti nel 2024. Ma il carico fiscale continua a gravare, sebbene quest'anno la pressione sia destinata a scendere dello 0,4% rispetto al 2023.