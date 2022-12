Mutui, debito, prestiti. Il nuovo rialzo dei tassi deciso dalla Bce ha alcune conseguenze immediate, altre a medio termine ed altre ancora difficilmente prevedibili. Tra le prime ci sono la reazione dei mercati, l'apprezzamento dell'euro e un rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato destinato a influenzare gli investitori e ad aumentare l'esborso sul fronte dei conti pubblici. Ma è soprattutto nel medio termine che si valutano gli effetti economici dei tassi più alti, perché la politica monetaria impiega fino a 18 mesi per dispiegare il suo impatto. Imprevedibile è poi il funzionamento della catena di trasmissione delle decisioni di Francoforte: le banche, ad esempio, potrebbero decidere di non toccare i tassi commerciali, riducendo i loro margini di profitto.