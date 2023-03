Superbonus 110 villette, proroga al 30 giugno: via libera dal governo al prolungamento di tre mesi

Superbonus 110%, c'è la proroga per le villette. Dopo l'incontro tra la maggioranza e i tecnici ci sarebbe il via libera del governo a prolungare di tre mesi, dal 31 marzo al 30 giugno, la possibilità di effettuare bonifici per le unità indipendenti. Una modifica che verrà tradotta, come riporta il Sole 24 Ore, attraverso un emendamento dal relatore Andrea de Bertoldi (FdI). Ora l'attesa è per il voto in commissione Finanze alla Camera che prenderà il via la prossima settimana.