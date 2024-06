Per chi ha ristrutturato casa con il Superbonus (al 110% come al 90% e al 70%) e vuole vendere l'immobile scatta una tassa del 26%. Una circolare dell'Agenzia delle Entrate attua la stretta voluta dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. La nuova imposta vale solo per le seconde case, che in quanto ristrutturate aumentano il proprio valore, generando quindi una plusvalenza nel momento in cui si vendono. Rientrano nella stretta le abitazioni cedute entro 10 anni dalla fine dei lavori di efficientamento energetico. In realtà la tassa già valeva dallo scorso 1° gennaio, ma mancavano le istruzioni applicative del nuovo regime di plusvalenze introdotte dall'ultima legge di Bilancio per il 2024.

Dichiarazione dei redditi, il concordato preventivo in ritardo può allungare le scadenze: cosa cambia