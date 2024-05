Superbonus, il decreto è legge: via libera alla Camera. Dallo "spalma-crediti" ai controlli anti-frode: ecco cosa cambia

Il decreto Superbonus è legge: via libera dell'Aula della Camera. I sì sono stati 150, i no 109. Il provvedimento aveva già ricevuto il via libera dal Senato il 16 maggio. Montecitorio ha così licenziato, senza correzioni rispetto a quelle apportate dal Senato in prima lettura, il decreto legge che chiude di fatto la stagione dei bonus edilizi basati su cessione del credito e sconto in fattura con un'ulteriore stretta all'esercizio delle due agevolazioni fiscali.

