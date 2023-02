Superbonus e bonus edilizi e per l'efficienza energetica, si cambia tutto. Per i nuovi interventi non sarà più possibile ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura. I lavori quindi andranno pagati e poi detratti dalle tasse, non sarà più possibile farsi fare direttaamente lo sconto in fattura. Inoltre si spegne sul nascere l'esperienza da poco avviata da alcuni enti pubblici di acquistare i crediti incagliati: non potranno più farlo.