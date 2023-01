Dal Superbonus al bonus mobili: anno nuovo, vecchi incentivi. Ma non tutti sono stati confermati e quelli rimasti hanno subito modifiche significative. Il Superbonus ad esempio scende al 90%: per i condomini resta al 110% solo per chi ha presentato la Cila entro il 31 dicembre e con delibera assembleare entro il 18 novembre. Resta il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici green con un tetto di 8mila euro.