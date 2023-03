Superbonus 110, proroga per villette fino al 30 giugno. E arriva lo sblocco dei crediti per compensazione

Superbonus 110, via libera del governo alla proroga per le villette dal 31 marzo al 30 giugno 2023. La norma potrebbe rientrare negli emendamenti al Dl Cessioni, al momento all'esame della commissione Finanze della Camera. Sul tavolo ci sono poi anche altri punti caldi, a partire dallo sblocco dei crediti tramite compensazioni. La verrà tradotta, come riporta il Sole 24 Ore, attraverso un emendamento dal relatore Andrea de Bertoldi (FdI). Tra le modifiche al decreto, anche la soluzione per chi ha già dato l'anticipo per lavori come l'installazione di caldaie e infissi.