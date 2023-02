Superbonus 110, sblocco dei crediti e sconto in fattura: ecco come potrebbe avvenire

Superbonus 110, oggi l' incontro tra Governo e categorie, con i costruttori che chiedono misure «con regole certe e stabili nel tempo». È costato 2.000 euro a italiano e se lo lasciamo così non avremo soldi per fare la Finanziaria, dice la Meloni. Si teme che l'appuntamento a Palazzo Chigi non risolverà il problema dei 15 miliardi che le imprese lamentano di non aver ottenuto. Quali sono le ipotesi per trovare una soluzione? La prima è la cartolarizzazione, mentre la seconda prevede l’intervento delle banche attraverso la compensazione dei crediti d’imposta con gli F24 delle tasse raccolte per i clienti.

Superbonus, Brancaccio (Ance): «I lavori di condomini e famiglie sono da sbloccare subito, le partecipate scontino i crediti»