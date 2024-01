Superbonus, come sarà? Salvi i lavori col 110% entro il 31 dicembre. Aiuti ai redditi bassi e Sal straordinario: le novità

Niente proroghe, né Sal straordinario. Ma neanche modifiche sulle barriere architettoniche o deroghe per le zone alluvione. Sul Superbonus non sono possibili interventi di alcun tipo. La priorità è la tenuta dei conti pubblici e non lascia spazi di manovra. Per questo, nonostante gli appelli delle associazioni di categoria sui rischi per i tanti cantieri ancora aperti, il governo ha blindato il decreto all'esame della Camera, stoppando tutte le proposte di modifica parlamentari.