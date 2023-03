Superbonus, stop cessione del credito: cosa succede ora? Chi ne ha diritto e chi no

Il governo è al lavoro per trovare una soluzione dopo lo stop alla cessione del credito sui bonus edilizi. Con una possibile modifica ad hoc del decreto “blocca-bonus” si apre un nuovo spiraglio per l’acquisto dei 19 miliardi di crediti incagliati delle imprese edili. E intanto si lavora ad una norma d’emergenza per “salvare” tutti i crediti maturati nel 2022 e negli anni precedenti le cui cessioni devono essere comunicate al Fisco entro il 31 marzo prossimo e che rischiano di andare perse.

