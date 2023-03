Superbonus, come cambia: per le villette tempo fino al 30 settembre, nodo crediti incagliati

Superbonus. Nuovo stop in commissione Finanze alla Camera dove è in discussione il decreto sulla cessione dei crediti del superbonus. Dopo il via libera a una serie di proposte di modifica (oltre a barriere architettoniche ed edilizia libera anche l'integrazione delle Cilas) e l'accantonamento di una serie di emendamenti, tra i quali quello sul sismabonus e le case popolari, i lavori sono stati sospesi sulla proposta del relatore riguardante i crediti maturati sulle spese 2022.

Superbonus, ecco come avere ancora lo sconto in fattura e la cessione del credito. Tutte le scadenze (e le eccezioni per le villette)

Il governo lavora a una soluzione su qusto punto che potrebbe ampliare il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate attraverso lo strumento della remissione in bonis consentendo dunque la comunicazione della cessione in sede di dichiarazione dei redditi (e dunque entro il 30 novembre). La commissione si tornerà a riunire lunedì alle 11 per riprendere le votazioni. Il testo dovrebbe approdare in Aula, a questo punto, il 29 marzo. Accantonato, per il momento, l'emendamento del relatore riguardante le spese relative al 2022. Su questo come sugli altri nodi ancora da sciogliere, a partire dalla questione dei crediti incagliati, resta un accordo di massima per la presentazione delle proposte del governo entro domani sera con l'avvio delle votazioni a partire da lunedì alle 11.