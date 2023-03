Si avvicina la soluzione definitiva per lo sblocco dei crediti fiscali legati al superbonus e agli altri bonus edilizi. L’emendamento dovrebbe arrivare alla Camera entro lunedì e in queste ore maggioranza e ministero dell’Economia stanno limando i dettagli, che mai come in una materia complessa come questa sono rilevanti.

