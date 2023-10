Superbonus 110, cosa succede se non si finiscono i lavori entro l'anno? Dalla cessione allo sconto in fattura: le novità

È ormai certo: nonostante i tentativi, poi falliti, passando da un emendamento al Decreto Asset, la proroga dell’applicazione dell’aliquota al 110% per le spese sostenute sui condomìni non ci sarà. Meglio dunque preparararsi alla possibilità che molti interventi in corso d’opera non possano essere conclusi entro il 31 dicembre 2023 e saranno quindi detraibili, ceduti o scontati con l’aliquota del 70% in vigore dal 1° gennaio 2024.