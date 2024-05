Cannabis light, i prodotti vietati e la protesta dei rivenditori: ecco cosa cambia (e per chi) con l'emendamento

Continua a far discutere lo stop alla cosiddetta "cannabis light", previsto da un emendamento governativo al ddl sicurezza. Il testo è all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera. Le circa 3mila imprese del settore, infatti, hanno lanciato l'allarme: con la norma non si potrebbe più vendere alcun prodotto derivato dalla pianta di canapa, a prescindere dal suo effetto sul corpo umano. Il settore, che sottolinea come questi prodotti non siano psicotropi (non sballano) e hanno un contenuto molto ridotto o pari a zero della sostanza drogante Thc, fattura circa 150 milioni di euro l'anno. Soldi che ora, dicono, finirebbero nelle mani della criminalità organizzata.

Per questo annunciano una valanga di ricorsi e contenziosi e nel frattempo la disobbedienza civile: la maggior parte continuerà a vendere in attesa dell'intervento dei tribunali. Il governo, però, per ora sembra voler tirar dritto, forte di alcune sentenze e pareri (ce ne sono anche di senso opposto) che parlano di effetti deleteri su alcune categorie di persone. Vediamo nel dettaglio quali prodotti potrebbero essere vietati e per chi.

