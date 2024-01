Stipendi, il taglio del cuneo fiscale "cambia" mese per mese: ecco come (e perché) varia l'importo in busta paga. Le simulazioni

Gli importi aggiuntivi in busta paga determinati dal taglio del cuneo fiscale variano di mese in mese. Ma perché e come? A chiarirlo è l'Inps con la circolare n.11, uscita lo scorso 16 gennaio. Lo sconto sul cuneo, del 7% per i redditi fino a 25mila euro e del 6% per quelli fino a 35mila euro, deve essere calcolato su base mensile al netto di quanto spetta per la tredicesima. Questa, infatti, sarà esclusa dalla decontribuzione nel 2024. Tutto questo, poi, vale sempre e solo per l'anno in corso, mentre per il prossimo il governo deve trovare i soldi necessari a mantenere più elevate le buste paga. Vediamo nel dettaglio come varia il taglio del cuneo fiscale di mese in mese.