Fino a circa 2000 euro in più in busta paga in un anno. È la somma a cui si arriva, secondo le simulazioni realizzate per Il Messaggero dalla Fondazione dei Consulenti del Lavoro, mettendo assieme il nuovo taglio del cuneo fiscale e il possibile bonus sulla tredicesima. Il primo entrerà in vigore a luglio e varrà fino a dicembre di quest'anno.

Sul secondo, invece, sta ragionando il ministero dell'Economia. Potrebbe arrivare già a fine 2023, ma più probabilmente nel 2024, quando arriveranno i primi decreti attuativi di peso della riforma fiscale (su cui si cercano le coperture).

Nel frattempo, quindi, il governo Meloni per far percepire aumenti corposi dovrebbe confermare anche per il prossimo anno l'attuale taglio del cuneo di 7 e 6 punti, rispettivamente per i redditi fino a 25mila e 35mila euro. Un'operazione onerosa, che vale circa 10 miliardi di euro, e quindi per nulla scontata, viste le coperture non infinite.