Con il taglio del cuneo fiscale voluto dal governo stanno aumentando gli stipendi di tutti coloro che guadagnano fino a 35mila euro. L'aumento, fino a circa 70 euro netti, secondo i calcoli realizzati per Il Messaggero da Giuseppe Buscema, della Fondazione studi Consulenti del Lavoro, varranno fino a fine anno. Nel frattempo, con la legge di Bilancio, l'esecutivo cerca risorse per prolungare il taglio del cuneo, almeno in parte, per il prossimo anno.

Il cedolino arriva o a fine luglio o entro la metà di questo mese. Con questa busta paga, poi, per molti potrebbero scattare altre sorprese. Se si è inviato il 730 entro la fine di giugno, l'eventuale rimborso Irpef arriverà con la busta paga di luglio. Per qualcuno, infine, ci sarà anche la quattordicesima. Vediamo nel dettaglio di quanto saliranno gli stipendi.