Statali, stipendio dicembre e tredicesima (con aumento una tantum): le date di pagamento secondo Noipa

Statali, in arrivo lo stipendio di dicembre e la tredicesima. Il servizio apposito di Noipa, sul quale è possibile consultare il cedolino di dicembre, non è però disponibile come annunciato lo scorso 30 novembre. Noipa sarà inibito almeno fino a quando non ci sarà la chiusura della rata di dicembre (probabilmente dopo il 7 dicembre 2023).