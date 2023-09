Sconto spesa, elenco completo supermercati regione per regione: i negozi divisi per provincia. Liste Pdf per il trimestre anti-inflazione

Domenica 1° ottobre si comincia. Il trimestre anti-inflazione diventa realtà come sanciscono le oltre 30 firme di associazioni d'impresa sul patto siglato a palazzo Chigi. Fino al 31 dicembre - per il momento - le imprese aderenti (ad oggi oltre 22 mila) promuoveranno a prezzi contenuti una selezione di beni di prima necessità, alimentari e non, compresi i prodotti per l'infanzia e l'igiene.

Sconti anche oltre il 10% in supermercati, farmacie e negozi di giocattoli. Ecco i prodotti a prezzi calmierati

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo definisce «un esperimento» per calmierare i prezzi dei prodotti di largo consumo, che se funzionerà potrà essere prolungato anche oltre il 31 dicembre. Al momento è compreso «l'intero periodo natalizio», come sottolinea il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adofo Urso, anche «per onorare una festività religiosa a cui siamo tutti particolarmente attenti». Ma ecco regione per regione e pronvica per provincia, l'elenco degli esercizi dove fare la spesa a prezzi scontati.