Social card, chi sono gli esclusi e per quali alimenti non è utilizzabile (e quando arriva)

Da oggi, 15 dicembre, è possibile attivare la social card "Dedicata a te", il bonus una tantum da 382,50 euro destinato alle famiglie in difficoltà economiche. Come annunciato dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, la misura di sostengo è stata infatti prorogata e potenziata con un aumento di risorse di 100 milioni, passando così da 500 nel 2023 a 600 milioni di euro nel 2024. Per Natale, inoltre, all’importo spendibile per i generi alimentari si aggiunge per Natale un bonus benzina da 77,2 euro, per un importo totale di 460 euro.

Social card, in arrivo ricarica da 460 euro: i requisiti, quando vengono accreditati e come richiedere gli sconti