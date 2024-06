Social card, aumenti a 500 euro da settembre: requisiti per averla, cosa si può acquistare

Sale da 460 a 500 euro l'importo della social card "Dedicata a te" per le famiglie con redditi bassi e figli a carico. La card vale per l'acquisto di beni alimentari e non solo. La distribuzione da settembre.

Assegno di inclusione, ecco quando scatta la sospensione: come evitarla e come ripristinare il servizio

Social card sale a 500 euro

Queste le anticipazioni della nuova edizione della misura che viene presentata questa mattina dal ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e in videocollegamento il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, alla presenza del viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, e del viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci.