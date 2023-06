Scadenze fiscali luglio 2023, quali sono? Il calendario e le novità per la rottamazione quater e il canone Rai

Quali sono le scadenze fiscali di luglio 2023? Con le proroghe si è modificata la situazione. Come indicato da Money.it, la prima novità importante è il venire meno della scadenza del 31 luglio per il pagamento della prima rata della Rottamazione quater, il termine è infatti slittato al 31 ottobre 2023. A ciò deve aggiungersi che i pagamenti Iva e Irap per le imprese, ricadenti al 30 giugno 2023, sono slittati al 20 luglio 2023 (senza maggiorazione) e al 31 luglio 2023 (con maggiorazione dello 0,40%) di conseguenza, le scadenze originariamente previste per il mese di giugno 2023, ora ricadono nel mese di luglio 2023.

