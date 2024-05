Samsung, proclamato il primo sciopero. I motivi, le possibili conseguenze e perché è un evento storico

Primo storico sciopero dei lavoratori di Samsung Electronics. Non era mai accaduto, in un Paese come la Corea del Sud in cui le proteste sono molto rare. Il sindacato, che rappresenta il 20% della forza lavoro dell'azienda (circa 28mila dipendenti), accusa la direzione di negligenza e interferenza nella lotta pacifica condotta finora. Le trattative salariali, iniziate a gennaio, sono ancora in stallo. Nonostante i lavoratori abbiano accettato l'aumento salariale proposto, chiedono un giorno festivo aggiuntivo e un sistema trasparente per misurare i premi di risultato basati sui profitti, come ha dichiarato il presidente del sindacato, Son Woo-mok. Le conseguenze di questo sciopero potrebbero essere molto forti, in quanto precedente significativo per le contestazioni dei lavoratori nel Paese.

Primo sciopero nella storia di Samsung: sindacato in rivolta