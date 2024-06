Rottamazione quater, rata in scadenza: cosa succede se si paga in ritardo ​o si versa una somma minore

La rata della Rottamazione quater è in scadenza. Mercoledì 5 giugno è l’ultimo giorno utile per pagare la quarta rata della definizione agevolata delle cartelle, in considerazione dei cinque giorni di flessibilità aggiuntivi, previsti dalla legge, rispetto alla scadenza del 31 maggio scorso. Lo ricorda Fiscoggi, il giornale on line dell'Agenzia delle entrate. La scadenza riguarda i contribuenti in regola con le rate precedenti.