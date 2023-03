Rottamazione sì, ma attenzione a non saltare i pagamenti delle rate (e, di conseguenza, vedere decadere il piano di rateazione agevolato). Per non rischiare di perdere l'agevolazione è possibile presentare più istanze di definizione agevolata: in questo modo, qualora non si riuscissero ad onorare una certa rata di un piano, il debitore potrà comunque fare affidamento sugli altri piani. In questo modo non si perderà la possibilità di ricorrere alla rottamazione.

Dal 16 febbraio è attivo il servizio web per richiedere l'elenco delle cartelle che possono essere rottamate. Sul sito delll'Agenzia per la Riscossione è possibile compilare online la domanda per ottenere via e-mail il prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito. Il prospetto indica il debito e gli importi dovuti senza sanzioni, interessi e aggio. Sono riportate anche le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare in via telematica entro il 30 aprile.