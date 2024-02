​Riscatto laurea, tutte le novità per il 2024: a chi conviene e come ottenerlo dopo i rincari. Le simulazioni

Quest'anno il riscatto della laurea, come anticipato da Il Messaggero, sarà più caro, rendendo più difficile l’anticipo pensionistico per i giovani e i lavoratori a cui mancano pochi anni per la pensione. In primo luogo bisogna dire che esistono due tipi di riscatto: quello agevolato, che quest'anno costerà oltre 6000 euro l'anno, circa 300 euro in più del 2023. Poi c'è quello, quello ordinario il cui costo dipende da quanto sì è guadagnato nei dodici mesi prima della domanda. Ma per gli anni di laurea prima del 1996 c'è solo il riscatto ordinario e il calcolo dipende dal futuro beneficio pensionistico. Quale conviene fare? E quando? Vediamolo nel dettaglio.

