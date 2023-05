Riforma del fisco. Le novità normative riguarderanno socuramente il superbollo auto che è destinato ad andare in soffitta, un taglio delle tasse per i giovani professionisti con la partita Iva e un dilazionamento dei pagamenti, cioè la rateizzazione dell’acconto delle imposte di novembre all’anno successivo. La riforma fiscale entra nel vivo. C'è naturalmente il piatto forte del governo: la flat tax, estesa anche alle associazioni professionali e società di professionisti composte da under 35. Si parla infatti di introdurre il regime forfetario ad alcune specifiche categorie professionali. Si discute anche su un possibile ampliamento dell’utilizzo del modello F24. Ma vediamo con ordine quali sono i punti caldi della riforma del fisco.