Reddito di cittadinanza sospeso con un sms a 169.000 famiglie: ecco a chi è arrivato. Proteste a Napoli

Scatta la fase uno dell’addio al Reddito di cittadinanza. Quella che coinvolge la stragrande maggioranza dei cosiddetti “occupabili”, le oltre 600mila persone ritenute dal governo in grado di trovare un lavoro e che quindi non riceveranno più il sussidio. In tutto il risparmio per le casse dello Stato, secondo la Banca d’Italia, sarà di quasi 2 miliardi l’anno. Per questo primo step entra in campo l’Inps, che ieri ha inviato a 169mila famiglie un sms in cui viene comunicata la sospensione dell’assegno ad agosto. Questo prima dell’attivazione dei servizi sociali e dell’avvio del nuovo assegno da 350 euro che partirà in autunno. Proprio per informare sulle nuove iniziative, poi, è partita una campagna di comunicazione in collaborazione con il ministero del Lavoro, con i primi spot in tv e sulle radio.