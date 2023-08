Reddito di cittadinanza, cosa può fare chi l'ha perso? I prossimi passi (anche per avere ancora l'assegno unico). Domande e risposte

Il reddito di cittadinanza cambia. Dopo la sospensione per le famiglie che non ne avevano più diritto, si apre un doppio percorso per coloro che rimangono esclusi dall'attuale assegno e, dal primo gennaio, dall'Assegno di Inclusione. Da una parte c'è la presa in carico da parte dei servizi sociali dei Comuni, che è possibile solo a particolari condizioni e consente di proseguire percependo il "reddito" fino a fine anno. Dall'altra c'è l'attivazione della nuova misura - il Sostegno alla Formazione e Lavoro - che vale per chi è "occupabile" e non rientra più nei criteri nel reddito di cittadinanza. Questa invece richiederà l'iscrizione tramite un'apposita piattaforma ai centri per l'impiego regionali per seguire corsi di formazione. Ecco un vademecum post-Rdc, con l'avvertenza che alcune procedure attuative sono ancora in arrivo.

