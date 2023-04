Arrivano importanti indiscrezioni da Palazzo Chigi, sul fronte delle misure di sostegno e lavoratori. Dal 1° gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza (Rdc) sarà spacchettato in tre differenti misure. Ovvero la Garanzia per l'inclusione (Gil), la Garanzia per l'attivazione lavorativa (Gal) e la Prestazione di accompagnamento al lavoro (Pal).

Gil, il nuovo reddito di cittadinanza: requisiti e come fare domanda