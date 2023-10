Reddito di cittadinanza, gli ex beneficiari rinunciano all’assegno da 350 euro: ​solo 85mila domande

Arriva tra oggi e domani la nuova tranche di pagamenti del Supporto per la formazione e il lavoro, l’assegno da 350 euro che per i cosiddetti occupabili sostituisce da quest’anno il reddito di cittadinanza. Le prime erogazioni sono partite alla fine di settembre. Ieri la ministra del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo al convegno dei Giovani Imprenditori a Capri, ha detto che la misura introdotta dal governo Meloni, riservata a chi ha un Isee non superiore a seimila euro e vuole acquisire competenze per trovare un lavoro, ha già totalizzato 85 mila richieste, di cui la metà provenienti da ex percettori del sussidio caro ai Cinquestelle.