Reddito di cittadinanza, si cambia. Un assegno di 500 euro al mese per i “non occupabili”. Più altri 280 euro per l’affitto. Ma anche un aiuto di 350 euro mensili per un altro anno, a chi si trova in età lavorativa. La riforma del sostegno è pronta.

Ed è contenuta in una bozza di decreto ribattezzato “Lavoro” composta, per ora, da 43 articoli e che sarà esaminata in uno dei prossimi Consigli dei ministri. Il vecchio Reddito di cittadinanza andrà definitivamente in pensione il prossimo 31 dicembre, quando entreranno in vigore le nuove norme.