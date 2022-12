Il Reddito di cittadinanza cambia. La misura più discussa degli ultimi mesi e anche della nuova legislatura non è stata abolita, in attesa di una riforma complessiva nel 2023, ma è decisamente cambiata. Facendo scaturire non poche polemiche a livello politico, specialmente da Giuseppe Conte e dal M5s, che del reddito ha fatto un baluardo della sua esperienza politica. La novità più importante è che l'assegno sarà erogato per 7 mesi e non per 8. In più negli ultimi giorni è saltato il riferimento all'offerta cosiddetta «congrua». La prima proposta potrà essere localizzata in qualsiasi località sul territorio nazionale o potrà non essere compatibile con le proprie capacità, ma se non accettata porterà al termine della percezione del reddito di cittadinanza.