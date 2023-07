A partire da agosto gli occupabili fino a 60 anni senza figli piccoli o anziani in famiglia non riceveranno più il Reddito di cittadinanza, in attesa di iscriversi dal 1° settembre al nuovo portale web del Governo che ha ristrutturato completamente il sussidio creato nel 2019. L'attuale governo ha previsto nuovi requisiti di legge per percepire l'AdI, corsi di formazione e un nuovo "patto digitale per il lavoro".